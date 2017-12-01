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Все билеты на премьеру комедии "Чужой ребенок" проданы

Сегодня, 12:43
Все билеты на премьеру комедии
Завтра в драмтеатре имени Пушкина состоится премьера спектакля «Чужой ребёнок» по пьесе Василия Шкваркина. Это ретро комедия в двух действиях. Пьеса была написана в 1933 году. На нее сразу обратили внимание театры — только в первый год ее поставили 500 раз! Действие спектакля происходит на даче под Москвой в начале 30-х. Юная актриса, окруженная множеством ухажеров, озабочена одним: как сыграть свою первую роль – девушки с незаконнорождённым ребенком, самой не пережив этого? Случай дает ей такую возможность! Премьера в курском драмтеатре завтра в 18 часов. Все билеты уже проданы. 

 

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