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На выходных курских водителей проверят на трезвость

Сегодня, 12:56
На выходных курских водителей проверят на трезвость
В предстоящие выходные в Курске и области сотрудники Госавтоинспекции устроят уже традиционные проверки водителей на трезвость. Участников дорожного движения призывают сообщать в полицию о людях, которые сели за руль пьяными. Телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02. Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.

 

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