Неисправная проводка привела к пожару во Льгове

7 декабря в «Службу спасения - 112» поступило сообщение о загорании частного дома во Льгове. На место происшествия были направлены представители экстренных служб. Огнеборцы справились с загоранием за 6 минут, однако материального ущерба избежать всё же не удалось. Как сообщили в МЧС, в кухне закоптились стены, потолок, огонь уничтожил вещи и бытовые приборы. Как установили специалисты, хозяин включил в сеть через удлинитель электрический чайник. Через пять минут зашел сын курянина и обнаружил горение. Предположительная причина ЧП - аварийный режим в работе электропроводки. Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроприборов.