В Курской области игорный бизнес обложили максимальным налогом. Изменения в региональное законодательство внесли депутаты облдумы. Курские парламентарии установили максимальный размер ставок. Так, за каждый процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы платежи в областной бюджет составят 250 тысяч рублей, а при интерактивных ставках – 3 миллиона рублей за каждый процессинговый центр. За один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы платежи увеличены до 14 тысяч рублей. Добавим, в нашем регионе азартными играми занимаются 6 организаций, расположено 36 пунктов приема ставок.