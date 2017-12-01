Село в Мантуровском районе получило новую киноустановку

Культурно-досуговый центр села Ястребовка Мантуровского района получил новую современную киноустановку. Оборудование более 300 тысяч рублей включает в себя экран, видеопроектор, микшерный пульт, колонки и ноутбук. Зрителям тут же продемонстрировали работу киноустановки: показали фильм «Сказ о Петре и Февронье». Таким образом, селяне после долгого перерыва вновь получили возможность смотреть фильмы на большом экране. Так как киноустановка передвижная, демонстрировать фильмы будут и в двух филиалах центра. К слову, в прошлом году культурно-досуговый центр Ястребовки отремонтировали: заменили кровлю, вставили пластиковые окна и двери.



