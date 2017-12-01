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Курские депутаты нашли способ пополнить дорожный фонд

Сегодня, 14:31
Курские депутаты нашли способ пополнить дорожный фонд
Чтобы увеличить поступления в региональный дорожный фонд, депутаты Курской облдумы внесли изменения в местное законодательство. Решено отправлять в фонд 15% от налога на имущество организаций. Предполагается, что ежегодно это будет приносить около 600 миллионов рублей. Между тем, еще год назад депутаты приняли поправки, согласно которым с 2017 года все поступления по штрафным квитанциям за нарушения ПДД перечисляются в дорожный фонд региона. А это в среднем 500 миллионов рублей в год. До этого 30% поступлений по штрафам ГИБДД уходили в областной бюджет и 70% — в дорожный фонд.

 

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