Курянка, поссорившись с соседкой, разбила надгробия ее умерших родственников

В Мантуровском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 74-летней пенсионерки. Женщина повредила надгробия. Как сообщили в прокуратуре, у пенсионерки были плохие отношения с соседкой. Вечером она разбила громила могилы ее умерших родственников. Курянка кувалдой разбила 2 памятника. Потерпевшей причинен материальный ущерб в 14 600 руб. Во время расследования уголовного дела обвиняемая установила новые памятники, значительно дороже разбитых. Однако перед законом ей все равно придется ответить. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы рассказывали: во Льгове подростки разгромили около 30 памятников, а в поселке Петрин кладбищенские воры похищали с могил оградки.