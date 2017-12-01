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Курянка, поссорившись с соседкой, разбила надгробия ее умерших родственников

Сегодня, 15:18
Курянка, поссорившись с соседкой, разбила надгробия ее умерших родственников
В Мантуровском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 74-летней пенсионерки. Женщина повредила надгробия. Как сообщили в прокуратуре, у пенсионерки были плохие отношения с соседкой. Вечером она разбила громила могилы ее умерших родственников. Курянка кувалдой разбила 2 памятника. Потерпевшей причинен материальный ущерб в 14 600 руб. Во время расследования уголовного дела обвиняемая установила новые памятники, значительно дороже разбитых. Однако перед законом ей все равно придется ответить. Уголовное дело направлено в суд. 
Ранее мы рассказывали: во Льгове подростки разгромили около 30 памятников, а в поселке Петрин кладбищенские воры похищали с могил оградки. 

 

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