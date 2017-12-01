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В Курске может появиться улица Овсянникова

Сегодня, 15:41
В Курске может появиться улица Овсянникова
С предложением присвоить имя легендарного курянина одной из улиц города выступили депутаты Курской облдумы. Улица генерала Михаила Овсянникова может появиться вблизи комплекса «Курская дуга». Михаил Овсянников - ветеран Великой Отечественной войны. Боевое крещение принял в октябре 1941-го под Рязанью. Позднее перенес тяжелое ранение и контузию. В 1944-м вновь оказался на передовой. В Прибалтике командовал штурмовым батальоном, сражался под Берлином. Советской Армии он отдал 47 лет. Был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Дружбы. Три месяца назад Михаил Овсянников ушел из жизни.

 

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