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Проверкой уличного освещения в Курске займутся летом

Вчера, 08:04
Проверкой уличного освещения в Курске займутся летом
Проверкой уличного освещения в Курске займутся летом. Специалисты Всероссийского НИИ световых исследований должны были приехать в наш город и провести замеры на улицах до 24 ноября. Однако, как пишет "ДДД" со ссылкой на замглавы города Сергея Малахова, скорее всего, эта проверка переносится на лето. Эксперты приедут в Курск, когда будет соответствующая температура воздуха и уровень влажности. Напомним: плохая освещенность улиц Курска уже стала поводом для возбуждения уголовного дела. Прокурорская проверка выявила нарушения при заключении и исполнении контракта, заключенного между городским комитетом ЖКХ и ООО «АйТи. Энергофинанс». Ущерб муниципальному бюджету, по данным следствия, составил 250 миллионов рублей.

 

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