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В Курском УМВД открыли музей связи

Вчера, 08:07
В Курском УМВД открыли музей связи
В УМВД России по Курской области поздравили с профессиональным праздником сотрудников Центра информационных технологий, связи и защиты информации. Лучших наградили благодарностями, грамотами, медалями, а также ценными подарками. Кроме того, в региональном УМВД открыли музей связи. Экспонаты нашли и подобрали полицейские - сотрудники и ветераны службы связи. В музее пока представлены средства связи, ограниченные диапазоном времени СССР – начиная с гражданской войны и заканчивая эпохой перестройки. Однако поиск техники продолжается. Планируется расширение музея.

 

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