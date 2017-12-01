В Курском УМВД открыли музей связи

В УМВД России по Курской области поздравили с профессиональным праздником сотрудников Центра информационных технологий, связи и защиты информации. Лучших наградили благодарностями, грамотами, медалями, а также ценными подарками. Кроме того, в региональном УМВД открыли музей связи. Экспонаты нашли и подобрали полицейские - сотрудники и ветераны службы связи. В музее пока представлены средства связи, ограниченные диапазоном времени СССР – начиная с гражданской войны и заканчивая эпохой перестройки. Однако поиск техники продолжается. Планируется расширение музея.































