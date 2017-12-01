Магазины и кафе призывают украсить к Новому году

В Курске стартует очередной конкурс на лучшее новогоднее оформление кафе, магазинов и парикмахерских. Выбирать лучших будут с 14 по 27 декабря. Жюри оценит праздничное убранство в нескольких номинациях. Это и комплексное оформление фасада здания и прилегающей территории; оформление витрины; интерьера зала для посетителей и, конечно, новогодняя ель. Администрация Курска призывает предпринимателей и руководителей организаций принять активное участие в конкурсе. Лучшие коллективы отметят дипломами и подарками. Заявки принимаются до 14 декабря в отделах по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администраций округов (по месту нахождения предприятия потребительской сферы) по адресам:

ул. Станционная, 15, каб. 6;

ул. Парковая, 1, каб. 308;

ул. А. Невского, 5, каб. 304.



