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Магазины и кафе призывают украсить к Новому году

Вчера, 08:52
Магазины и кафе призывают украсить к Новому году
В Курске стартует очередной конкурс на лучшее новогоднее оформление кафе, магазинов и парикмахерских. Выбирать лучших будут с 14 по 27 декабря. Жюри оценит праздничное убранство в нескольких номинациях. Это и комплексное оформление фасада здания и прилегающей территории; оформление витрины; интерьера зала для посетителей и, конечно, новогодняя ель. Администрация Курска призывает предпринимателей и руководителей организаций принять активное участие в конкурсе. Лучшие коллективы отметят дипломами  и подарками. Заявки принимаются до 14 декабря в отделах по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администраций округов (по месту нахождения предприятия потребительской сферы) по адресам:
ул. Станционная, 15, каб. 6;
ул. Парковая, 1, каб. 308;
ул. А. Невского, 5,  каб. 304.

 

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