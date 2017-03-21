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В диспетчерский центр для глухих поступило более 1600 обращений

Вчера, 08:08
В диспетчерский центр для глухих поступило более 1600 обращений
В Курске работает единственный в России Диспетчерский центр для глухих. Сюда может обратиться по видеосвязи любой слабослышащий человек и попросить о помощи: вызвать «скорую», например, или спасателей. С марта в центр поступило более 1600 звонков от людей с проблемами слуха. Диспетчеры признаются, что понять человека по видеосвязи непросто даже сурдопереводчикам с многолетним стажем. Звонков много и проблемы самые разные. Специалисты центра помогают записаться на прием к врачу, предоставляют справочную информацию о работе госучреждений, расписании транспорта и работе социальных служб. Всего же в нашем регионе почти 7 тысяч инвалидов по слуху. 

 

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