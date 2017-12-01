Курское «Динамо» в третий раз выиграло Кубок России

Курское «Динамо» стало победителем «Финала четырёх» XV Кубка России по баскетболу. В четвёртый раз турнир проходил в Курске в СКК. «Динамо», играя русским составом, в матче за золото разгромило столичный МБА 85:55. Уже традиционно курянки дали повести соперницам в счёте в начале игры, а после забросали их «трёшками». Выиграв стартовую четверть 25:16, «бело-голубые» продолжили набирать очки. 46:29 горело на табло к большому перерыву, + 24 динамовки вели после третьего периода. За несколько минут до финальной сирены на паркет вышли баскетболистки из «Динамо-Фарм» во главе с Марией Черемисиной. Они, правда, команде очков не принесли. 85:55 – и сирена известила о победе курской команды. Играть дома – всегда очень волнительно, считает главный тренер курянок Лукас Мондело.

Лукас Мондело: «Мы выходили на площадку с мыслью – остановить нападение соперника. Мы знали, что, если не давать забрасывать им трёхочковые броски, они быстро устают. Это и принесло нам победу. МБА очень хорошая команда, и мы, выходя на площадку, нервничали. К тому же всегда большая ответственность играть дома. Когда успокоились – это помогло нам выиграть. И мы сейчас очень рады – мы вернули Кубок России «Динамо», в прошлом году мы не смогли его завоевать. К тому же Кубок России очень важный турнир, потому что играют только русские игроки».

Самыми результативными в этой игре стали Алёна Кириллова и Анастасия Логунова, набравшие по 17 очков, 16 заработала Татьяна Видмер, 13 на счету Эпифании Принц (единственной натурализованной баскетболистки в команде), и 11 набрала Мария Вадеева. Сразу три динамовки вошли в символическую сборную Кубка. Логунова признана лучшим лёгким форвардом, лучшим центровым стала Видемер, а Кириллова – самым ценным игроком турнира. Ещё одна курянка – Ольга Фролкина из «Инвенты» признана лучшим защитником. «Инвента» завоевала бронзу, обыграв оренбургскую «Надежду» 75:56.







