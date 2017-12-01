В ДТП в Большесолдатском районе погибли пять студентов техникума

В Большесолдатском районе 5 человек погибли после того, как легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. ДТП произошло днём в субботу, 9 декабря, около поворота на село Скородное. На трассе «Дьяконово — Суджа» легковой «Мицубиси» врезался в автобусную остановку. На остановке в тот момент людей не было. На автомобиль обрушилась бетонная плита остановочного комплекса, и он загорелся. В результате все пять человек, находившиеся в машине, – водитель и четыре пассажира погибли. Опознаны тела четырёх погибших. За рулём был студент курского железнодорожного техникума. Трое пассажиров – жители населённых пунктов Суджанского района. Как сообщили в УМВД, водитель ехал на машине своего брата. Погибшие парни, предположительно в возрасте 18 и 19 лет, — также студенты этого техникума, куряне возвращались с учёбы на выходные домой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В полиции уточнили: погодные условия и состояние дорожного покрытия на месте происшествия соответствуют требованиям безопасности, это одна из лучших трасс в регионе. Авария, вероятно, произошла из-за того, что водитель отвлёкся, — отмечают в УМВД.