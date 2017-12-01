В Курске отключают электричество

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет приостановлена подача электроснабжения.
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 11 по 15 декабря с 9-00 до 16-00:
ул. Привокзальная, ул. Центральная, Призаводской проезд, Призаводской переулок, ул. Осенняя, ул. Менделеева, ул. Присеймская, 1,2 Промышленный переулок, Больничный переулок, ул. Овечкина д. 21А,15-43,18-52, ул. Пионеров д. 53, ул. Красной Армии д. 48-64;
5,6-й Даньшинский переулки, Лесной проезд, 3-6 Лесная, 3-я Цветочная, ул. Городская, ул. Изумрудная, ул. Искристая, 1-6 Поселковая, ул. Трубная, Трубный проезд, ул. Аллейная, ул. Фруктовая, Раздольный переулок, ул. Раздольная, 1-2-я Огородная, ул. Кольцевая, ул. Придорожная, 1-2 Силикатная, Силикатный проезд, ул. Хвойная, ул. Радужная.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 11 по 15 декабря с 9-00 до 17-00:
ул. Верхняя Казацкая д. 3-5, 4-20, 25-67, 20А-80, ул. Нов.Луговая д. 3-29,
переулок Сороковой д. 3-23, 4-26, 25-28, ул. Верхняя Луговая д. 86-150; 80А,
ул. Мичурина д. 31-59, 30-52, переулок ВерхнеКазацкий д. 1-19, 2-18,
переулок Выгонный д. 81-89, 95, 68-90, 1-й Нов.Казацкий пер-к д. 1-25, 2-26,
2-й Нов.Казацкий пер-к д. 3-13, 4-12, ул. Новая Казацкая д.8-22, 7-21,
ул. Новая Узенькая д. 19-45, 20-56, Верх.Казацкий переулок д. 9,
ул. Верхняя Казацкая д. 7-21, ул. Скорятина д. 49, ул. Бойцов 9-й дивизии д. 34-48, 43-45, 37-53, 59-109.
С 11 по 15 декабря с 9-00 до 16-00:
1-й Офицерский переулок д. 1-33, 2-50, ул. 2-я Пушкарная д. 45 - 83А, 38-78,