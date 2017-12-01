В Курске отключают электричество

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет приостановлена подача электроснабжения.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 декабря с 9-00 до 16-00:

ул. Привокзальная, ул. Центральная, Призаводской проезд, Призаводской переулок, ул. Осенняя, ул. Менделеева, ул. Присеймская, 1,2 Промышленный переулок, Больничный переулок, ул. Овечкина д. 21А,15-43,18-52, ул. Пионеров д. 53, ул. Красной Армии д. 48-64;

5,6-й Даньшинский переулки, Лесной проезд, 3-6 Лесная, 3-я Цветочная, ул. Городская, ул. Изумрудная, ул. Искристая, 1-6 Поселковая, ул. Трубная, Трубный проезд, ул. Аллейная, ул. Фруктовая, Раздольный переулок, ул. Раздольная, 1-2-я Огородная, ул. Кольцевая, ул. Придорожная, 1-2 Силикатная, Силикатный проезд, ул. Хвойная, ул. Радужная.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 декабря с 9-00 до 17-00:

ул. Верхняя Казацкая д. 3-5, 4-20, 25-67, 20А-80, ул. Нов.Луговая д. 3-29,

переулок Сороковой д. 3-23, 4-26, 25-28, ул. Верхняя Луговая д. 86-150; 80А,

ул. Мичурина д. 31-59, 30-52, переулок ВерхнеКазацкий д. 1-19, 2-18,

переулок Выгонный д. 81-89, 95, 68-90, 1-й Нов.Казацкий пер-к д. 1-25, 2-26,

2-й Нов.Казацкий пер-к д. 3-13, 4-12, ул. Новая Казацкая д.8-22, 7-21,

ул. Новая Узенькая д. 19-45, 20-56, Верх.Казацкий переулок д. 9,

ул. Верхняя Казацкая д. 7-21, ул. Скорятина д. 49, ул. Бойцов 9-й дивизии д. 34-48, 43-45, 37-53, 59-109.

С 11 по 15 декабря с 9-00 до 16-00:

1-й Офицерский переулок д. 1-33, 2-50, ул. 2-я Пушкарная д. 45 - 83А, 38-78,

ул. 1-я Офицерская 51-79, 38А-114, 70/1 - 70/17, 57А, 57Б/1 - 57Б/13,

Малый Пушкарный переулок, ул. Олимпийская д. 4-40, 1-47, 42-88, 49- 65А, ул. Спортивная д. 4-88, 13-43.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 13 декабря с 9-00 до 16-00:

ул. Фрунзе д. 7-95, 36-92, ул. Октябрьская д. 132-224, 83-189,

Октябрьский переулок 1-13, 2-14, ул. Первомайская д. 1-67, 2-78, 128,

2 Первомайская д. 1-33, 4-34; 3 Первомайская д. 4-30, 3-41,

Первомайский переулок д. 2-20, 1-21, Маяковский переулок д. 2-20, 3-15,

ул. Маяковского д. 74-112, 2-18, 1-41; 2 Маяковский переулок д. 1-3,

ул. Дубровинского д. 46-132, 67-125, ул. Профсоюзная д. 4-54, 1-47,

ул. Вокзальная д. 17-39, 18-44.

С 12 по 14 декабря 2017 с 9-00 до 12-00:

ВЧК д. 88-168.

Тел. для справок: 26-32-10