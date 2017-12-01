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В Курске разыскивают 9-летнего мальчика

Вчера, 12:13
В Курске разыскивают 9-летнего мальчика
В Курске пропал 9-летний мальчик. Полиция разыскивает Сергея Головенкова. Как сообщили в УМВД, утром 10 декабря мальчик вышел из дома в районе Магистрального проезда, до настоящего времени его место нахождения неизвестно. 
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения , волосы светлые, глаза голубые, шрам на правой ноге от ожога.
Был одет в синюю куртку, темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки на шнурках, синюю шапку с красными полосками.
Граждан, располагающих информацией о возможном месте нахождения ребенка и его передвижении, просьба незамедлительно сообщать по телефону 02, с мобильного 102 круглосуточно.

 

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