В Курске разыскивают 9-летнего мальчика

В Курске пропал 9-летний мальчик. Полиция разыскивает Сергея Головенкова. Как сообщили в УМВД, утром 10 декабря мальчик вышел из дома в районе Магистрального проезда, до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения , волосы светлые, глаза голубые, шрам на правой ноге от ожога.

Был одет в синюю куртку, темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки на шнурках, синюю шапку с красными полосками.

Граждан, располагающих информацией о возможном месте нахождения ребенка и его передвижении, просьба незамедлительно сообщать по телефону 02, с мобильного 102 круглосуточно.