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В Курской области зафиксировано 26 случаев бешенства

Вчера, 12:23
В Курской области зафиксировано 26 случаев бешенства
В этом году в Курской области зарегистрировано 26 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в списке 10 лисиц, 2 енотовидные собаки, 5 кошек и 5 собак, 3 коровы и козленок. Случаи бешенства выявлены в населенных пунктах Беловского, Большесолдатского, Дмитриевского, Касторенского, Конышевского, Курского, Курчатовского, Пристенского, Рыльского, Солнцевского, Тимского, Щигровского, Железногорского районов и в Курске. По словам эпидемиологов, все заболевшие домашние и сельскохозяйственные животные не были вакцинированы против бешенства. В санитарном ведомстве отметили, что за весь 2016-й в области зарегистрировали 29 случаев бешенства среди животных.

 

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