Спасатели получили новую технику

На вооружение огнеборцев курской 1-й специализированной пожарно-спасательной части поступила новая техника – уникальный мобильный спасательный комплекс. Таких в России всего три. Подобные мобильные комплексы удобно использовать не только при реагировании на ДТП, но и для организации поиска людей, когда нужна малогабаритная техника с высокой проходимостью. Комплекс состоит из автомобиля на базе «Камаз» с прицепом, который укомплектован всем необходимым спасательным оборудованием и техникой для работы в автономных условиях.

Как пояснили в пресс-службе МЧС, в состав спасательного комплекса включены 2 пожарных спасательных мотоцикла. Каждый оборудован спасательным инструментом российского производства: огородительные конусы, гидравлические ножницы, аптечка, огнетушители. Кроме того, на каждом расположены ранцевые огнетушители с функцией подачи не только воды, но и специальных огнетушащих веществ. Гидравлический инструмент работает от аккумуляторных батарей. Для его подзарядки в мобильном комплексе предусмотрен генератор и запас жидкого топлива для обеспечения его бесперебойной работы в течение полутора суток. В состав мобильного комплекса входит также квадрацикл. Его можно применять для оказания помощи в зимний период. Он снабжен дополнительным спасательным инструментом.

Автомобиль, предназначенный для перевозки мобильной спасательной техники, оснащен всем необходимым для автономной работы спасательного подразделения. В передней его части расположены места для отдыха личного состава, кухня и санузел с душевой кабиной. Всего в расчет входят 3 человека.

Сейчас спасатели изучают новую технику. Им еще предстоит пройти специальное обучение. В расчет технику планируется поставить до конца года.