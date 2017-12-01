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За сутки на курских дорогах сбили шестерых пешеходов

Вчера, 13:06
За сутки на курских дорогах сбили шестерых пешеходов
Всего за сутки, 10 декабря, на дорогах Курской области пострадали 6 пешеходов, причем 4 ДТП произошли в областном центре. По информации Госавтоинспекции, около полудня водитель «Гранты» при въезде на прилегающую территорию торгового центра «Лента» допустила наезд на двух пешеходов. Пострадавших доставили в 4-ю городскую больницу. В это же время ДТП с участием пешехода произошло в Глушково. Там под колеса "Дэу Нексии" попала 88-летняя пенсионерка, ее с ранениями госпитализировали. 
Уже вечером в Курске "десятка" наехала на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. На улице Халтурина молодой водитель «Мазды» сбил 17-летнего подростка. Уже около 11 вечера «Ниссан Максима» на улице Малых допустил наезд на женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения.

 

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