За сутки на курских дорогах сбили шестерых пешеходов

Всего за сутки, 10 декабря, на дорогах Курской области пострадали 6 пешеходов, причем 4 ДТП произошли в областном центре. По информации Госавтоинспекции, около полудня водитель «Гранты» при въезде на прилегающую территорию торгового центра «Лента» допустила наезд на двух пешеходов. Пострадавших доставили в 4-ю городскую больницу. В это же время ДТП с участием пешехода произошло в Глушково. Там под колеса "Дэу Нексии" попала 88-летняя пенсионерка, ее с ранениями госпитализировали.

Уже вечером в Курске "десятка" наехала на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. На улице Халтурина молодой водитель «Мазды» сбил 17-летнего подростка. Уже около 11 вечера «Ниссан Максима» на улице Малых допустил наезд на женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения.







