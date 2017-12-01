В Курске нашелся потерявшийся мальчик

Курские полицейские нашли исчезнувшего 9-летнего мальчика. Он ушел из дома на Магистральном проезде утром 10 декабря, ночевать не вернулся. На розыск ребенка по тревоге подняли личный состав городских отделов полиции. К счастью, мальчика нашли здоровым и невредимым. Как сообщили в УМВД, всё это время он гулял и прятался в подъездах. Мальчик пояснил: после того, как дома его отругали родители, он собрал в рюкзак любимый конструктор и ушел. Увидев полицейских, испугался, что снова будут ругать, и пытался убежать. Когда сотрудники объяснили, что ему ничего не угрожает, пошел на контакт. Сейчас решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних. С ребенком и его родителями будут работать психологи, во избежание повторных уходов мальчика.