Три человека пострадали при обрушении здания в Курске

СК сообщил подробности инцидента на Магистральном. Сегодня около полудня здесь обрушилось строящееся производственное здание. По информации следователей, на пивзаводе подрядная организация строила солодосушилку. Для этого рабочие на крыше здания выстроили опалубку для бетонной конструкции. В момент залития жидким бетоном конструкция опалубки не выдержала и развалились, пострадали трое рабочих. Двое из них получили незначительные синяки и царапины и от госпитализации отказались. Еще один рабочий с переломом ноги доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи. Они дадут оценку действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ и примут процессуальное решение.