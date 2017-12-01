Представители МРСК Центра приняли участие в международном молодежном конгрессе «Энергетическая безопасность»

В Курске на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) прошел II Международный молодежный конгресс «Энергетическая безопасность». В нем приняли участие представители крупных энергетических компаний из регионов России и зарубежья. На пленарных заседаниях и панельных дискуссиях они обсуждали вопросы энергосбережения и энергоэффективности, энергетической безопасности в условиях технологической революции.

Участвовала в конгрессе и делегация ПАО «МРСК Центра». В число основных спикеров пленарного заседания «Энергия будущего. Актуальная повестка технологической революции» вошли заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям Дмитрий Рыбников и директор филиала «Курскэнерго» Александр Рудневский. Модератором пленарного заседания выступила начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Наталья Якшина.

Основной темой пленарного заседания стало обсуждение пути решения проблем энергетики, связанных с интенсивным развитием городской инфраструктуры и цифровых технологий.

Дмитрий Рыбников рассказал участникам конгресса о проектах МРСК Центра по внедрению инновационных технологий, цель которых обеспечить высокую надежность электроснабжения. В частности, он упомянул мероприятия, связанные с точечной модернизацией и повышением уровня автоматизации.

Выступление Александра Рудневского было посвящено инновациям, внедряемым Курскэнерго в ходе модернизации в электросетевой комплекс Курской области. Речь, в частности, идет о мультикамерных разрядниках, реклоузерах, энергоэффективных трансформаторах. Информация представителей МРСК Центра вызвала интерес у участников форума.

Международный молодежный конгрессе «Энергетическая безопасность» проводит ЮЗГУ при официальной поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Его цель - содействие диалогу государства, науки и бизнеса для обеспечения развития устойчивого энергообеспечения регионов и повышения энергетической безопасности страны с учетом новых геополитических условий.