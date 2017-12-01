«Превышенцы» банка «Югра» продолжают бороться за свои права

Клиенты «Югры», потерявшие свои деньги в результате отзыва лицензии, зарегистрировали общественную организацию «Союз вкладчиков России», цель которой — защита прав «превышенцев» банков, пострадавших от политики регулятора. Об этом рассказал «Банки.ру» лидер Союза Николай Николаев.

Он напомнил, что «превышенцы» банка «Югра» обращались во все возможные инстанции, но никто не смог им помочь. Это говорит о том, что вопрос необходимо решать на политическом уровне, - отмечает Николаев.

Глава Союза сообщил, что целью создания организации является повышение финансовой грамотности населения, а также защита интересов пострадавших вкладчиков в суде.

13 декабря представители «Союза вкладчиков России» и инициативной группы «превышенцев» банка «Югра» встретятся с советником президента РФ. Они собираются показать ему петицию с требованием вернуть деньги с 15 тыс. подписей.

Также советнику президента будут предоставлены публикации СМИ и фотографии пикетов активистов, проходившие возле здания Банка России в Москве и его представительствах в других городах.