Курский авиаполк пополнился новыми истребителями

Курский авиаполк пополнили три новых истребителя СУ-30 СМ. Самолеты вылетели из Иркутска и уже приземлились на аэродроме в Халино. Под Курском создана новая эскадрилья многофункциональных истребителей, способных выполнять самые разные задачи. Современные «сушки» могут работать по наземным и воздушным целям гораздо эффективнее, чем МиГи, стоявшие на вооружении авиаполка в последние годы. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что в 2018 году поставки новых типов самолётов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооружённая сверхманевренными истребителями нового поколения.



