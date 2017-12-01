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Курский авиаполк пополнился новыми истребителями

Вчера, 08:05
Курский авиаполк пополнился новыми истребителями
Курский авиаполк пополнили три новых истребителя СУ-30 СМ. Самолеты вылетели из Иркутска и уже приземлились на аэродроме в Халино. Под Курском создана новая эскадрилья многофункциональных истребителей, способных выполнять самые разные задачи. Современные «сушки» могут работать по наземным и воздушным целям гораздо эффективнее, чем МиГи, стоявшие на вооружении авиаполка в последние годы. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что в 2018 году поставки новых типов самолётов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооружённая сверхманевренными истребителями нового поколения.

 

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