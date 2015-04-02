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Угонщика ВАЗа нашли спустя почти полгода

Вчера, 08:06
Угонщика ВАЗа нашли спустя почти полгода
В Кореневском районе полицейские раскрыли угон, совершенный в июле. Хозяин ВАЗа лишился машины после поездки в кафе. Выйдя из заведения и не обнаружив транспорт, потерпевший обратился в полицию. Предполагаемым угонщиком оказался 21-летний житель района. Он признался, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения и остаток вечера захотел провести, разъезжая по окрестным деревням. Однако в пути не справился с управлением и съехал в кювет. Дожидаться экстренных служб не стал, оставил машину и пешком направился домой. На следующий день обращаться в полицию побоялся, осознавая, что совершил преступление. Позже брошенную машину обнаружили сотрудники ГИБДД. Оперативники нашли свидетелей, которые смогли описать внешность угонщика, так была установлена его личность. При первом опросе молодой человек сознался в преступлении. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. За это преступление подозреваемому грозит до 5 лет.

 

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