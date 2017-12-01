В Курской области повысили взнос на капремонт

С нового года в Курской области повысится минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал глава региона. Как сообщил врио генерального директора Фонда многоквартирных домов Курской области Геннадий Баев, для обычных многоквартирных домов взнос составит 7 рублей 88 копейки на один квадратный метр общей площади помещений в месяц. Ранее платили 7 рублей 53 копейки. Таким образом, размер взноса повысится на 35 копеек. Также принято решение выделить дома, имеющие статус объекта культурного наследия. Собственники квартир в таких домах будут платить за капремонт на 30 копеек больше остальных – 8 рублей 8 копеек.



