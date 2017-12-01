Минобороны РФ закупит новогодние сухпайки в «Военторге»

Руководство Минобороны РФ приняло решение ввести новый вид сухих пайков «Праздничный», информирует Defendingrussia.ru. В набор входят тульские пряники, соленый арахис, сладкие батончики, сгущенное молоко, варенье из сосновой шишки и до килограмма конфет, а также открытка и сувенир.

Стоимость одного сухпайка «Праздничный» составляет 600 рублей. Комплектоваться он будет в точном соответствии с техническим заданием, выложенном на сайте государственных закупок. По своему дизайну новый сухпай будет заметно отличаться от привычных наборов продуктов.

Непосредственным заказчиком «Подарочных» сухих пайков выступает АО «Военторг». Поставщиком был назначен «Барышский мясокомбинат» (БМК), который является одним из самых крупных мясоперерабатывающих заводов в России. Несмотря на это, в новом наборе продуктов мясные консервы не предусматриваются.

Планируется, что все необходимые компоненты для нового сухпайка будут закупаться у других поставщиков. Потом последует упаковка на БМК и отгрузка «Военторгу».

В наше время сухпайки выпускаются в различных видах упаковки, включая вакуумную, герметичную и картонную.

Отечественный сухпаек по многим показателям признается одним из самых лучших в мире. Предназначенный для военнослужащих и для всех любителей активного образа жизни, этот набор продуктов тщательно сбалансирован по сочетанию полезных веществ. Это позволяет пище и в горячем, и в холодном виде легко и быстро усваиваться.