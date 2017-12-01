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Курянин попался на краже в Нижнем Новгороде

Вчера, 11:48
Курянин попался на краже в Нижнем Новгороде
За кражу в Нижнем Новгороде осужден 36-летний курянин. Он познакомился с местной жительницей через соцсеть, затем начал наносить визиты в Нижний Новгород. В тот день, 12 июля, они поссорились. Женщина отправилась на вечернюю пробежку. А когда вернулась, гостя и след простыл. Оказалось, что он прихватил с собой ювелирные украшения и 20 тысяч рублей. Хозяйка пыталась позвонить похитителю, но абонент был уже недоступен. Тогда она обратилась в полицию. В скором времени злоумышленника задержали. Он признался в содеянном, заявив, что деньги принадлежали ему, а ювелирку он бы скоро вернул. К слову, ранее курянин также поступил с другой своей знакомой. Суд приговорил его к 3-м годам колонии строгого режима.

 

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