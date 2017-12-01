Со свалки на Голубиной вывезли 70 «КамАЗов» мусора
Вчера, 11:57
Свалка на Голубиной «прославила» Курск на всю страну после инспекции «Летучего отряда» во главе с ведущей Еленой Летучей. Мусорку показали по Первому каналу. После этого на нее обратили внимание городские власти. Уже вторую неделю здесь кипит работа. Вывозят мусор, откачивают нечистоты, завозят грунт. По информации "ДДД", основную массу отходов, копившихся десятилетиями, убрали. Директор «Спецавтобазы по уборке Курска» Вадим Шкляр сообщил: уже вывезли 80 кубометров жидких бытовых отходов и 500 кубов мусора. В общей сложности это примерно 70 «КамАЗов». Кроме того, завезли 300 кубометров грунта. Нужно сделать пологим склон, чтобы техника могла подобраться к отходам, которые скопились на дне оврага, превратив его в зловонное болото. Глубина около восьми метров. Ситуацию усугубляют погодные условия. Техника буксует в грязи. По словам директора "Спецавтобазы", работы продолжатся.