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5 пешеходов сбили за день в Курской области

Вчера, 12:07
5 пешеходов сбили за день в Курской области
В Курской области не снижается число ДТП с участием пешеходов. Только 11 декабря зафиксировано 4 аварии, в которых пострадали 5 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, около 8 утра на Магистральном "девятка" наехала сразу на двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". 
Около 17 часов в Железногорске под колеса легкового "Мерседеса" попал мужчина, который решил пересечь проезжую часть в неположенном месте. 
Еще два ДТП зафиксированы в Курске - на Запольной УАЗ сбил женщину на "зебре", на Звездной водитель "Пежо" не заметил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. 
К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших с травмами доставили в лечебные учреждения. 

 

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