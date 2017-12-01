5 пешеходов сбили за день в Курской области

В Курской области не снижается число ДТП с участием пешеходов. Только 11 декабря зафиксировано 4 аварии, в которых пострадали 5 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, около 8 утра на Магистральном "девятка" наехала сразу на двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре".

Около 17 часов в Железногорске под колеса легкового "Мерседеса" попал мужчина, который решил пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Еще два ДТП зафиксированы в Курске - на Запольной УАЗ сбил женщину на "зебре", на Звездной водитель "Пежо" не заметил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших с травмами доставили в лечебные учреждения.