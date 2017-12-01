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В России по инициативе вкладчиков «Югры» появилась новая организация

Вчера, 12:31
В России по инициативе вкладчиков «Югры» появилась новая организация

Вкладчики банка «Югра» объединились в «Союз вкладчиков России». Такая организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции. Глава «Союза» Николай Николаев говорит о том, что организация поможет отстаивать права обманутых вкладчиков в судах и в органах государственной власти, займется повышением финансовой грамотности населения.

В случае с «Югрой» вкладчики-«превышенцы» оказались один на один со своими проблемами. Задача «Союза вкладчиков России» - не допустить подобного сценария в дальнейшем, отмечает Николай Николаев.

13 декабря пройдет встреча вкладчиков «Югры» с советником президента РФ. К этой встрече готовится петиция с требованием вернуть потерянные деньги. Под документом поставили подписи уже более 15 тысяч человек. На встрече будут показаны фотографии, сделанные во время митингов у здания Центробанка и его филиалов в разных городах страны.

 

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