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В центре Курска "Хендай" после столкновения с внедорожником протаранил столб

Вчера, 12:43
В центре Курска
В центре Курска "Хендай" после столкновения с внедорожником протаранил столб. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, ДТП произошло около 10 утра 11 декабря. Водитель «Хендай Солярис» двигался по улице Дзержинского со стороны Красной Площади в сторону Верхней Луговой. В пути следования, напротив дома № 1 по Сосновской он допустил столкновение с двигающимся впереди внедорожником «Тойота Ленд Крузер», после чего врезался в световую опору. Пострадали два пассажира «Соляриса». 

 

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