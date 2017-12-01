В центре Курска "Хендай" после столкновения с внедорожником протаранил столб. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, ДТП произошло около 10 утра 11 декабря. Водитель «Хендай Солярис» двигался по улице Дзержинского со стороны Красной Площади в сторону Верхней Луговой. В пути следования, напротив дома № 1 по Сосновской он допустил столкновение с двигающимся впереди внедорожником «Тойота Ленд Крузер», после чего врезался в световую опору. Пострадали два пассажира «Соляриса».















