Полицейский идет под суд за избиение подозреваемого

Перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий с применением насилия к мужчине. Как сообщили в СК, этим летом сотрудники ОМВД России по Глушковскому району прибыли к дому подозреваемого в краже. Полицейские прошли в дом, один из них вместе с хозяином остался на улице. Там оперуполномоченный решил добиться признательных показаний и избил палкой мужчину. После этого его доставили в отдел и задержали за мелкое хулиганство. На следующий день полицейский вновь начал выбивать из мужчины признание. В ход шли кулаки и даже рулон обоев.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.