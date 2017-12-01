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Полицейский идет под суд за избиение подозреваемого

Вчера, 12:55
Полицейский идет под суд за избиение подозреваемого
Перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий с применением насилия к мужчине. Как сообщили в СК, этим летом сотрудники ОМВД России по Глушковскому району прибыли к дому подозреваемого в краже. Полицейские прошли в дом, один из них вместе с хозяином остался на улице. Там оперуполномоченный решил добиться признательных показаний и избил палкой мужчину. После этого его доставили в отдел и задержали за мелкое хулиганство. На следующий день полицейский вновь начал выбивать из мужчины признание. В ход шли кулаки и даже рулон обоев.
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

 

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