Курская администрация заплатит 150 миллионов за квартиры переселенцев с улицы Конорева

Куряне, переселившиеся из аварийного дома на улице Конорева в новые квартиры на проспекте Дериглазова, теперь могут спать спокойно. Администрация города готова погасить задолженность перед застройщиком в ближайшее время. Городская казна в этом месяце пополнилась более чем на 164 миллиона рублей. Деньги выделили из областного бюджета. Часть этих средств - 150 миллионов - пойдёт на погашение долга за квартиры переселенцев, рассказала глава городского Собрания Алла Чертова.

Алла Чертова: "Прежде всего 150 миллионов будут предусмотрены на погашения долга за квартиры, которые получили жители выехавшие из дома по улице Конорева. И сегодня расчёт с Дериглазовым мы планируем произвести. И, конечно, самое главное, те оставшиеся средства, которые из областного бюджета мы получим, будут направлены на социальные программы. Сегодня идёт окончательная выплата зарплат по указу президента, это и программа "Жильё для молодых семей" и многие другие".

Напомним, люди около года жили в новых квартирах на проспекте Дериглазова без права собственности из-за того, что муниципалитет задолжал застройщику. Завод КПД в судебном порядке потребовал вернуть жильё за неуплату. А в ноябре стороны подписали мировое соглашение. Задолженность погасят до конца января 2018-го.