Специалисты Курскэнерго за одиннадцать месяцев пресекли более 400 фактов хищений электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер являются рейды, в которых участвуют работники районов электрических сетей, специалисты управления учета электроэнергии и службы безопасности филиала. За 11 месяцев 2017 года в результате рейдовой работы было выявлено 442 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом свыше 8,7 млн кВт/ч. Сумма причиненного ущерба превысила 24 млн рублей.

Курскэнерго были приняты меры по взысканию ущерба. На сегодняшний день с недобросовестных потребителей уже взыскано более 8 млн рублей, по оставшейся сумме ведется претензионно-исковая работа.

Кроме того, заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным специалистами блока безопасности Курскэнерго, направлялись в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения одного из заявлений, следственным отделом ОМВД России по Курскому району Курской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб») в отношении неустановленных лиц, которые используя магнитное воздействие на прибор учета, установленный в ООО «Сырная Долина», потребляли неучтенную электроэнергию, причинив своими действиями ущерб Курскэнерго в особо крупном размере на сумму более 1,8 миллиона рублей. Следственные действия по этому делу продолжаются.

Также правоохранительными органами по материалам, предоставленным Курскэнерго, была проведена проверка в отношении руководства МУП «Курчатовское районное ЖКХ», которое задолжало энергетикам более 1,5 млн руб. Курчатовская межрайонная прокуратура выявила нарушения п.1 ст.539, п.1. ст. 544 Гражданского кодекса РФ в части обязанности абонента оплачивать принятую энергию в соответствии с данными приборов учета и вынесла представление об устранении МУП «Курчатовское районное ЖКХ» допущенных нарушений законодательства.

Курскэнерго напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией и правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Энергетики намерены и дальше добиваться от недобросовестных потребителей возмещения причиненного ущерба. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, филиал направляет, в том числе, на финансирование мероприятий, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона.



