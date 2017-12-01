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Курск посетил молдавский посол

Вчера, 18:08
Курск посетил молдавский посол
В Курск прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Андрей Негуца. Сегодня он встретился с губернатором Александром Михайловым. Сотрудничество между регионами длится 15 лет. Курская область экспортирует продовольственные товары, продукцию машиностроительного комплекса, химической промышленности, кондитерские изделия. За полгода внешнеторговый оборот между нашим регионом и Молдовой составил около 3-х млн долларов. Чтобы увеличить объемы, стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2020 года. Молдавия предложила курянам овощи, фрукты, насосы и трикотаж. Курская - усилить товарооборот и весной провести ярмарку молдавских товаров на площади возле цирка.

 

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