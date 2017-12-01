Фирма не заплатила строительной компании 21 миллион за жилые дома на Фестивальной

В Курске раскрыта афера на 21 миллион рублей. Как сообщили в СК, в июле 2015-го и июне 2016-го строительная компания заключила договоры подряда с другой строительной организацией на возведение двух жилых домов на Фестивальной. Заказчик был обязан оплатить услуги после подписания актов выполненных работ. Подрядчик свою часть договора исполнил, построил дома, однако денег за них - более 21 миллиона рублей - так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере». Следователи выясняют все обстоятельства преступления, а также виновных, выполняющих управленческие функции в строительной компании.