поиск по сайту
 

Фирма не заплатила строительной компании 21 миллион за жилые дома на Фестивальной

Сегодня, 08:07
Фирма не заплатила строительной компании 21 миллион за жилые дома на Фестивальной
В Курске раскрыта афера на 21 миллион рублей. Как сообщили в СК, в июле 2015-го и июне 2016-го строительная компания заключила договоры подряда с другой строительной организацией на возведение двух жилых домов на Фестивальной. Заказчик был обязан оплатить услуги после подписания актов выполненных работ. Подрядчик свою часть договора исполнил, построил дома, однако денег за них - более 21 миллиона рублей - так и не получил. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере». Следователи выясняют все обстоятельства преступления, а также виновных, выполняющих управленческие функции в строительной компании. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама