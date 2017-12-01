Курские грибы поставляют в федеральные торговые сети

Продукция «Грибной радуги» выходит на федеральный уровень. Курское предприятие заключило договор с компанией, в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток». Первые отгрузки начались на прошлой неделе. Продукция поступает в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы. Как пояснили производители, пока в курские магазины грибы везут из Москвы. Однако предприятие намерено изменить логистику, чтобы грибы, выращенные в Курской области, поступали на наши прилавки напрямую.