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Курские грибы поставляют в федеральные торговые сети

Сегодня, 08:05
Курские грибы поставляют в федеральные торговые сети
Продукция «Грибной радуги» выходит на федеральный уровень. Курское предприятие заключило договор с компанией, в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток». Первые отгрузки начались на прошлой неделе. Продукция поступает в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы. Как пояснили производители, пока в курские магазины грибы везут из Москвы. Однако предприятие намерено изменить логистику, чтобы грибы, выращенные в Курской области, поступали на наши прилавки напрямую.

 

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