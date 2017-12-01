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Глухонемые подростки из Курска победили на парафестивале "Вдохновение"

Сегодня, 08:08
Глухонемые подростки из Курска победили на парафестивале
Глухонемые подростки из курского театра мимики и жеста «Акварель» победили на фестивале в Москве. Как пишет РИА «Новости», они стали первыми в номинации «Театр» Межрегионального парафестиваля «Вдохновение» для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В Москве куряне представили спектакль-миниатюру «Вы знаете, что такое флейта?», в котором рассказали непростую историю творческого поиска. Как сообщила руководитель «Акварели» Ольга Шведова, она наудачу отправила видеозаявку на фестиваль. За 2 недели пришлось экстренно начать подготовку к выступлению вживую. На репетиции с глухонемыми детьми времени и усилий уходит гораздо больше, — призналась Шведова. Юным актерам, помимо репетиций в школе, дома приходилось подолгу оттачивать роль перед зеркалом. 

 

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