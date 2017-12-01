Зампред Центробанка рассказывает абсурдные истории о благополучии финансового сектора - СМИ

Как пишет издание «Версия», зампред Центробанка Ольга Полякова приняла «эстафетную палочку» от своих коллег и выступила с «откровенным» интервью о ситуации в банковском секторе. Ранее попытки оправдаться предпринимали Василий Поздышев и Дмитрий Тулин, и все они заканчивались оглушительным провалом.

Ольга Полякова со всей «ответственностью» заявила, что банковский сектор переживает период устойчивого роста. Это прямо противоположно утверждениям независимых экспертов, отмечающих низкую деловую активность и склонность к инвестициям на банковском рынке.

Далее зампред Полякова отметила, что в стране происходит оживление кредитования, как корпоративного, так и розничного. Еще одно странное заявление, если учесть, что почти половина новых кредитов население берет, чтобы рассчитаться со старыми.

Доверие к банкам, по мнению зампреда, также растет. Даже если предположить, что россияне внезапно сказочно разбогатели, вряд ли они массово понесли бы свои сбережения в банки. Ситуация с вкладчиками-«превышенцами» многому научила людей. После того, как в июле без видимых причин был лишен лицензии банк «Югра», свои накопления потеряли более 30 тысяч человек.

Таким образом, все, о чем с таким позитивным настроем рассказывала зампред Полякова, на деле оказывается фикцией. Все стабильно и безоблачно только у самих чиновников. К примеру, на зарубежных счетах Ольги Поляковой насчитывается более 3 миллионов евро. Эти деньги никак не отражены в декларации о доходах, но, по всей видимости, пригодятся зампреду, когда правоохранительные органы начнут активные действия в отношении должностных лиц Центробанка. Все идет именно к этому.

Источник материала - https://versia.ru/zampred-olga-polyakova-vystupila-so-strannym-intervyu