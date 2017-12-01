поиск по сайту
 

Зампред Центробанка рассказывает абсурдные истории о благополучии финансового сектора - СМИ

Сегодня, 11:49
Зампред Центробанка рассказывает абсурдные истории о благополучии финансового сектора - СМИ

Как  пишет  издание «Версия», зампред Центробанка Ольга Полякова приняла «эстафетную палочку» от своих коллег и выступила с «откровенным» интервью о ситуации в банковском секторе. Ранее попытки оправдаться предпринимали Василий Поздышев и Дмитрий Тулин, и все они заканчивались оглушительным провалом.

Ольга Полякова со всей «ответственностью» заявила, что банковский сектор переживает период устойчивого роста. Это прямо противоположно утверждениям независимых экспертов, отмечающих низкую деловую активность и склонность к инвестициям на банковском рынке.

Далее зампред Полякова отметила, что в стране происходит оживление кредитования, как корпоративного, так и розничного. Еще одно странное заявление, если учесть, что почти половина новых кредитов население берет, чтобы рассчитаться со старыми.

Доверие к банкам, по мнению зампреда, также растет. Даже если предположить, что россияне внезапно сказочно разбогатели, вряд ли они массово понесли бы свои сбережения в банки. Ситуация с вкладчиками-«превышенцами» многому научила людей. После того, как в июле без видимых причин был лишен лицензии банк «Югра», свои накопления потеряли более 30 тысяч человек.

Таким образом, все, о чем с таким позитивным настроем рассказывала зампред Полякова, на деле оказывается фикцией. Все стабильно и безоблачно только у самих чиновников. К примеру, на зарубежных счетах Ольги Поляковой насчитывается более 3 миллионов евро. Эти деньги никак не отражены в декларации о доходах, но, по всей видимости, пригодятся зампреду, когда правоохранительные органы начнут активные действия в отношении должностных лиц Центробанка. Все идет именно к этому.

Источник материала -  https://versia.ru/zampred-olga-polyakova-vystupila-so-strannym-intervyu

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама