Мстительный курянин помял машину знакомой

Полицейские Курчатовского района расследовали и передали в суд уголовное дело в отношении уроженца Большесолдатского района. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого автомобиля. Как сообщили в УМВД, 41-летний мужчина из-за частых конфликтов со знакомой решил отомстить. Он взломал ее гараж, порезал шины, разбил фонарь автомобиля и оставил вмятины на капоте, после чего скрылся. Оперативники собрали доказательства и нашли свидетелей, пояснивших, что видели недалеко от гаража знакомого потерпевшей. При сравнении отпечатков пальцев обвиняемого с теми, которые собрали на месте преступления, стало ясно, что именно он совершил причастен к происшествию. Мужчина уже сознался в содеянном. Суд приговорил обвиняемого к крупному штрафу. Кроме того, ему придется возместить ущерб, нанесенный транспортному средству.



