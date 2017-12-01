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Курская таможня изъяла у украинца «Майн Кампф»

Сегодня, 11:59
Курская таможня изъяла у украинца «Майн Кампф»
Стандартная проверка автомобиля на пункте пропуска Крупец преподнесла неожиданный сюрприз. При досмотре личных вещей курские таможенники  обнаружили нацистскую литературу. Автомобиль «Форд Транзит» следовал из Украины в Россию. Выяснилось, что пассажир, житель Винницкой области, направлялся к родственникам в Москву. В его вещах нашли две книги «Mein Kampf» на русском языке. Со слов молодого человека, книги Гитлера он приобрел через украинский сайт. Одну книгу вез в Москву для личного изучения, вторую — в подарок. Как пояснили в таможне, «Моя борьба» Гитлера включена в Федеральный список экстремистских материалов и на территории России запрещено ее распространение.

 

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