Под Курском в опрокинувшейся "Гранте" погибла пассажирка

Сегодня утром в Поныровском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По данным полиции, в десятом часу водитель "Лады Гранты", двигаясь по дороге Верхний Любаж - Поныри, не справился с управлением и съехал с дороги. 64-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Водитель и 15-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. На месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.