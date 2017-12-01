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В Курске игровые автоматы принесли владельцу нелегального бизнеса 24 миллиона рублей

Сегодня, 12:17
В Курске игровые автоматы принесли владельцу нелегального бизнеса 24 миллиона рублей
Следователи завели уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Как пояснили в СК, неустановленным лицом в четырех точках Курска - на улицах Карла Маркса, Школьная, Харьковская и Сосновская - незаконно установлены игровые автоматы. Преступная деятельность принесла пока не известным организаторам более 24 миллионов рублей. Деятельность игорных заведений пресечена, оборудование изъято. Следователи выясняют, кто причастен к организации нелегального бизнеса. 

 

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