В Курске игровые автоматы принесли владельцу нелегального бизнеса 24 миллиона рублей

Следователи завели уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Как пояснили в СК, неустановленным лицом в четырех точках Курска - на улицах Карла Маркса, Школьная, Харьковская и Сосновская - незаконно установлены игровые автоматы. Преступная деятельность принесла пока не известным организаторам более 24 миллионов рублей. Деятельность игорных заведений пресечена, оборудование изъято. Следователи выясняют, кто причастен к организации нелегального бизнеса.