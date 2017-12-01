Курские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

Из служебной командировки в районы Северного Кавказа прибыл сводный отряд курских полицейских. На протяжении полугода сотрудники различных подразделений несли службу в Дагестане. Курские полицейские выполняли задачи по охране общественного порядка, осуществлению пропускного режима, раскрытию преступлений, в том числе особо тяжких террористической и экстремистской направленности. Прибывших сотрудников встречали руководство регионального Управления МВД и, конечно, родные, друзья и коллеги, поздравляя с возвращением на родную землю. В ближайшее время полицейские пройдут курс реабилитации и вновь приступят к несению службы в своих подразделениях.



