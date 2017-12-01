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Курянин за 20 срубленных елей может сесть в тюрьму

Сегодня, 13:51
Курянин за 20 срубленных елей может сесть в тюрьму
В Дмитриевском районе решается вопрос о привлечении к ответственности курянина за спиливание елей. Как сообщили в УМВД, полицейские с поличным задержали 37-летнего мужчину, который пытался вывезти похищенные деревья с урочища. Разрешения на проведение работ у него не оказалось. В его автомобиле обнаружили 20 срубленных елей и инструменты. По предварительной информации, деревья предназначались для продажи на новогодних базарах в Курске. По данному факту проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесённый лесному хозяйству, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка деревьев». За это преступление предусмотрено наказание от штрафа до 500 тысяч рублей вплоть до лишения свободы.

 

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