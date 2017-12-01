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Старое здание станции «Скорой помощи» в Курске снесут

Сегодня, 15:18
Старое здание станции «Скорой помощи» в Курске снесут
В Курске к новому году «Скорая помощь» должна окончательно переехать из старых помещений на Дружининской в недавно открывшуюся станцию на улице Энгельса. По словам председателя регионального комитета здравоохранения Ольги Новиковой, здание, где работали сотрудники неотложки, вернут муниципалитету. Помещение на Дружининской - собственность города, в которой медучреждение размещалось на безвозмездной аренде. Мэр Курска Николай Овчаров в интервью "46 ТВ" сообщил, что здание еще ранее было признано аварийным, поэтому его снесут.  Таким образом, в центре Курска освободится большая площадка. Что на ней разместится, пока не решено.

 

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