Старое здание станции «Скорой помощи» в Курске снесут
Сегодня, 15:18
В Курске к новому году «Скорая помощь» должна окончательно переехать из старых помещений на Дружининской в недавно открывшуюся станцию на улице Энгельса. По словам председателя регионального комитета здравоохранения Ольги Новиковой, здание, где работали сотрудники неотложки, вернут муниципалитету. Помещение на Дружининской - собственность города, в которой медучреждение размещалось на безвозмездной аренде. Мэр Курска Николай Овчаров в интервью "46 ТВ" сообщил, что здание еще ранее было признано аварийным, поэтому его снесут. Таким образом, в центре Курска освободится большая площадка. Что на ней разместится, пока не решено.