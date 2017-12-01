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Курские коммунальщики заявили о готовности к зиме

Сегодня, 16:05
Курские коммунальщики заявили о готовности к зиме
Курские коммунальщики заявили о готовности к зиме. Уборкой городских улиц от снега будут заниматься две организации: в Центральном и Железнодорожном - «Предприятие по благоустройству Курска», а в Сеймском - «Интеграл-Строй». Специалисты этих предприятий завершили переоборудование техники для работы в зимний период. В общей сложности подготовлено 102 единицы техники, из них 41 - комбинированные дорожные машины, которые убирают снег с проезжей части и разбрасывают песко-соляную смесь. Готова к работе и остальная техника: погрузчики и снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы. В достаточном объеме заготовлена антигололёдная смесь - рапортовали в комитете ЖКХ. Власти подчеркнули: в период снегопадов на улицы Курска выводится вся спецтехника, работа предприятий переводится на круглосуточный режим. При необходимости к расчистке дорог и дворов привлекают технику управляющих компаний, предприятий и организаций. Например, в прошлом году на выручку пришли 125 единиц спецтехники. 

 

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