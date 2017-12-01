ДШИ получают новые музыкальные инструменты

В Курскую область поступило свыше 8 миллионов рублей из Президентского фонда на приобретение музыкальных инструментов. Половину средств уже освоили. Закуплено 14 инструментов. Для Курского музколледжа имени Свиридова приобрели современные пианино Yamaha, аккордеон и баян. Исполнять музыкальные произведения на новых аккордеоне и баяне будут и ребята из Курского колледжа культуры. Для учеников детских школ искусств №7 и 9 Курска поступили пианино и аккордеон. Для детей из Тёткинской и Кшенской ДШИ закуплено пианино Yamaha и баян. Оставшиеся средства из президентского фонда в ближайшее время направят на закупку музыкальных инструментов в Суджанский техникум искусств и музколледж имени Свиридова.