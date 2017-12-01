За попытку пронести мобильники для заключенных осужден сотрудник курской колонии

Суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии. 22-летний житель Курска признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Как сообщили в прокуратуре, к сотруднику одного из курских исправительных учреждений обратился осужденный, отбывающий наказание. Он предложил за вознаграждение пронести на территорию колонии два мобильных телефона. Согласившись, работник учреждения получил от знакомой узника 5 тысяч рублей.

Во время попытки пронести мобильники в колонию курянина задержали коллеги — оперативные сотрудники. Суд назначил бывшему сотруднику уголовно-исполнительной системы наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.