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За попытку пронести мобильники для заключенных осужден сотрудник курской колонии

Сегодня, 08:21
За попытку пронести мобильники для заключенных осужден сотрудник курской колонии
Суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии. 22-летний житель Курска признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Как сообщили в прокуратуре, к сотруднику одного из курских исправительных учреждений обратился осужденный, отбывающий наказание. Он предложил за вознаграждение пронести на территорию колонии два мобильных телефона. Согласившись, работник учреждения получил от знакомой узника 5 тысяч рублей.
Во время попытки пронести мобильники в колонию курянина задержали коллеги — оперативные сотрудники. Суд назначил бывшему сотруднику уголовно-исполнительной системы наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

 

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